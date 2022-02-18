İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı

Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı
Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı

Adana’nın Pozantı ilçesinde bir kişi husumetli olduğu iş adamını silahla yaralarken, kendisini sakinleştirmeye çalışan 2 kişiyi de satırla yaralayarak kaçtı.

Husumetli olduğu iş adamını vurdu, 2 kişiyi satırla yaraladı - Tıkla İzle

Olay, Pozantı ilçesine bağlı Alpu Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, C.Ş. husumetli olduğu iş adamı K.A.'nın dinlenme tesisinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine tesise giden C.Ş., burada husumetlisi K.A.'yı silahla yaraladı. C.Ş. tesis çalışanları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken bu sırada A.C. ve M.Ö. isimli iki çalışanı da satırla yaralayarak bir vatandaşın otomobilini gasp ederek olay yerinden kaçtı. Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, C.Ş.'yi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. C.Ş.'nin alkollü olduğu öğrenilirken hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.