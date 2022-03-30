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Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada

Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada
Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada

Sarıyer’de çıkan tartışmada bir kişi, husumetli olduğu 2 kişiyi silahla ateş açarak yaraladı. Taraflar arasında çıkan kavga ve şahsın ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırgan gözaltına altına alındı.

Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıyer Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi'nde 29 Mart tarihinde gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Taşkın Ü. ile husumetli olduğu Serkan D. ve Sidal S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir dükkânın önünde başlayan tartışma kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Tarafları diğer arkadaşları ayırırken, olay yerinden uzaklaşan Taşkın Ü. bir süre sonra silahla dükkâna döndü. Taraflar arasında yeniden çıkan tartışmada silahını çeken T.Ü., kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Serkan D. ve Sidal S. yaralandı. O sırada denetimde olan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek T.Ü.'yü etkisiz hale getirdi. Yaralılar ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Suç kaydı kabarık çıktı

Polis merkezine getirilen T.Ü.'nün 7 suç kaydı ve arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Ü. adliyeye sevk edilirken, kavga anı ve T.Ü'nün karşısındakilere silahla ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
 

Hasan Zahid Ezim - Abdulkadir Atmacan
 

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