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Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu

Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu
Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu

Erzurum’da kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs aralarında husumet bulunan komşusunu tabancayla ayağından yaraladı. Saldırı anı, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu - Tıkla İzle

Olay, dün akşam 22.00 saatlerinde İstanbulkapı Mahallesi'nde bulunan Şehristan sitesinde gerçekleşti.

İddiaya göre, aynı mahallede oturan 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 1 ay önce kavga etti. Devreye komşularının girmesiyle olay büyümeden önlendi. Daha sonra şahısların arasındaki husumetin büyümesi sonucu kimliği henüz belirlenemeyen şahıs komşusunu binadan çıkarken ayağından vurdu. Yaralanan şahıs kanlar içinde olduğu yere yıkıldı. Saldırgan ise sitenin bulunduğu alandan koşarak kaçtı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla yaralı, Erzurum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için ise polis çalışma başlattı.

Çağrı Korkmaz
 

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