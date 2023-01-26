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Husumetliler arasında kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Husumetliler arasında kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Husumetliler arasında kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Samsun'da husumetliler arasında çıkan bıçaklı ve keserli kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Husumetliler arasında kavga: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Tıkla İzle

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan taraflar sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada bıçaklar çekildi ve keserle saldırı gerçekleşti. Kavgada Serdal Erkol (34), Sergen Erkol (25) ve Tayfun Gün karın bölgelerinden bıçaklanarak, karşı tarafından olan Mustafa Doğan (58) ise kafasına keserle vurularak ağır yaralandı. Olayda ağır yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serdal Erkol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhammer Ay

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