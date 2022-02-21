Husumetlilerine polis merkezi önünde ateş açtılar

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 4 şahıs, bir otomobil ile husumetli oldukları şahıslara ait oto galerinin önüne geldi. İşyeri sahibi kapı önünde bekleyen husumetlilerini görünce ise sinirlenerek belinden çıkardığı tabanca ile havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar silah sesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, otomobiller ile gelen kişiler olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri başlattıkları çalışmanın ardından ateş eden kişiyi yakalayarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar o tartışma anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Husumetlilerine polis karakolu önünde ateş açtılar

Husumetli olduğu şahısların, Büyükçekmece polis merkezine getirildiğini öğrenen saldırganlar, araçları ile karakolun önüne gitti. O sırada aileyi gören saldırganlar, aracın içinden birkaç el ateş açıp, kaçtı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, kurşunlar polis merkezine isabet etti. 4 Saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay hakkında konuşan Barış Kocaoğlu, "Beyaz bir araç gelmiş ve aralarında tartışma çıkmış. Önceden husumetleri olduğu zannediyoruz. Adamlardan biri araca binip gitmeye çalışırken, diğer bir adam sinirlenerek birkaç el ateş ediyor. O sırada yoldan geçen insanlar da var. Kimsenin canına zarar gelmiyor ve sadece bir araca kurşun isabet ediyor. Herhangi bir yaralanma durumu olmuyor. Araca ateş etmeye çalışırken birisi engelliyor'' dedi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım