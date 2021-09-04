Husumetlisine defalarca ateş etti

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turgut Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ö. ve Ü.Ö. isimli iki vatandaş cadde üzerinde bulunan bir kafede otururken, daha önceden aralarında husumetleri olan C.K. ve oğlu M.K. kafeye geldi.

İçeri giren C.K. cebinden çıkarttığı tabanca ile D.Ö. ve Ü.Ö.'nün arkasından koşmaya başladı. Kafede bulunan vatandaşlar, C.K.'yı engellemeye çalışırken, şahıs 4 el ateş etti.

Şahsın tabancasından çıkan kurşunlar iş yerinin farklı noktalarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Olayın ardından şahıslar olay yerinden kaçtı.

Eli silahlı olayın ardından koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.