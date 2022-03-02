Husumetlisine kurşun yağdırdı, daha sonra öldürüldü

OIay, Zeytinburnu Nuripaşa İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Afganistan uyruklu kişiler arasında daha önceden husumet bulunuyordu. Taraflardan biri belinde silahla husumetli olduğu kişinin yanına geldi. Silahlı saldırgan, hiçbir şey konuşmadan tabancayla 3 el ateş açtı. Silahı tutukluk yapan saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bacağından yaralanan kişi ise sokak üzerine yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki kameraları inceleyen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Silahlı saldırı kamerada

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu gencin arkadaşlarıyla sohbet etmesi görülüyor. Silahlı saldırgan belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.

“Biri gelip ateş etti ve kaçtı”

Yaşananları anlatan mahalle esnafı Ensar Öztürk, “Dükkanda oturuyordum. Ses duydum. Dışarı çıktım. Bir kişi gelip ateş etti. Ambulans çağırdık. Ambulans alıp götürdü. Ateş eden kişi kaçıp gitti. Sonra da polis ekipleri ve olay yeri inceleme gelip inceleme yaptılar. Yaralı bacağından vurulmuş” dedi.

Ateş açan sahış silahlı saldırıda öldürüldü

Olayın devamında ise husumetlisine kurşun yağdıran şahıs, Nuripaşa Mahallesi 67/3 Sokağa geldi. Sokak içerisinde yürüyen şahıs, kurşun sıktığı Afgan gençlerin yakınları tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı şahsı kontrol etti. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Şüpheli şahısların gelişi ve kaçışı kameraya yansıdı

Zeytinburnu'nda yaşanan silahlı saldırı öncesinde şüpheli şahısların gelişi ve kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gündüz kurşun yağdıran şahsın minibüsten inerek sokakta yürümeye başladığı ve sonrasında ise kaçışmaların yaşandığı görülüyor.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Veysel Ensar Gökçegözog