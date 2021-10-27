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Husumetlisini çay ocağında silahla vurarak öldürdü

Husumetlisini çay ocağında silahla vurarak öldürdü
Husumetlisini çay ocağında silahla vurarak öldürdü

Elazığ’da bir şahıs husumetlisini çay ocağında silahla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.Y. ve Burak Yalçın çay ocağında bir araya geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından S.Y., Yalçın'ı silahla ateş ederek yaraladı.

Yanlışlıkla kendini de ye yaralayan S.Y. yaralı halde olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yalçın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yalçın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli S.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak
 

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