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Husumetlisini kaçırdı, darp edip tabancayla yaraladı

Husumetlisini kaçırdı, darp edip tabancayla yaraladı
Husumetlisini kaçırdı, darp edip tabancayla yaraladı

Adana’da bir kişi, yolda karşılaştığı husumetlisini arabaya bindirerek boş araziye götürdükten sonra önce dövüp ardından tabancayla bacaklarından ve çenesinden yaraladı. Olayın ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Husumetlisini kaçırdı, darp edip tabancayla yaraladı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay, 27 Ekim günü saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat Toraman (20), arkadaşı Musa Zengin (26) ile birlikte otomobille gezdiği sırada, husumetlisi olan Seyit Mehli'yi (20) gördü. İddiaya göre, Vedat Toraman, araçtan inerek, Seyit'i silah zoruyla arabaya bindirip merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde boş bir araziye götürdü.

Vedat Toraman, Seyit Mehli'yi döverek arabadan boş arazi içerisine indirdi. Vedat bir süre daha Seyit'i dövmeye devam etti. Ardından yanında bulundurduğu tabanca ile Seyit'in bacaklarına daha sonra çenesine ateş açıp olay yerinden arkadaşı Musa Zengin ile kaçtı.

Bölgeden geçen bir kişi, yerde kanlar içerisinde yatan Seyit'i görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seyit Mehli'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavisi devam eden Mehli'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye

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