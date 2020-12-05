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Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü

Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü
Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin tartışması cinayetle bitti.

 

 

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen Onur E. ile Hasan Hüseyin Sarı (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E. pompalı tüfekle Hasan Hüseyin Sarı'ye 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralan Hasan Hüseyin Sarı, 112 Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan zanlı Onur E.'nin yakalanması için, geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

 

Yunus Daşdemir
 

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