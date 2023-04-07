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Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp darp etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp darp etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp darp etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutköy'de aynı fabrikada çalıştığı arkadaşı ile husumeti olan kişi, iş çıkışında arkadaşının önünü keserek sokak ortasında darp edip bıçakladı. Ağır yaralanan kişinin yaşam mücadelesi devam ederken olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp darp etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Arnavutköy'de daha önceden aynı iş yerine çalışan Ayhan Ö. ve M.H. arasında yaşanan uzun süreli husumet bıçaklı saldırı ile sonuçlandı. Geçtiğimiz gün Ayhan Ö.'nün işten çıkmasını bekleyen husumetlisi M.H. ve S.H., işten çıkan Ayhan Ö. 'nün önünü keserek önce darp etti sonrasında ise defalarca bıçakladı. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken ağır yaralı şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan Ö.'nün yaşam mücadelesi devam ediyor.

Husumetlisine dehşeti yaşattı, yakalanıp cezaevine gönderildi

Yaşananlar üzerinde olay yeri ve çevresinde çalışma yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan M.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan Toprak
 

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