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Husumetlisini yaraladı "Hoşuma gitti, gittim vurdum" dedi

Husumetlisini yaraladı
Husumetlisini yaraladı "Hoşuma gitti, gittim vurdum" dedi

Karaman'da bir kişi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, gece saat 22.00 sıralarında Külhan Mahallesi'nde bulunan Tütüncüler Çarşında meydana geldi. İddiaya göre, V.T. isimli şahıs, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen H.Ş.'nin (38), iş yerine geldi. Burada çıkan tartışmanın ardından V.T., belinden çıkardığı tabanca ile H.Ş'ye bir el ateş ettikten sonra otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralanan H.Ş, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi olayın yaşandığı iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı.


"Hoşuma gitti, gittim vurdum"
Olaydan sonra otomobiliyle kaçan V.T., Cinayet Bürosu dedektiflerinin çalışması sonucu kısa sürede Larende Mahallesi'nde suç aleti tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İlk olarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı daha sonra sağlık raporu için özel bir hastaneye getirildi. Burada gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşuma gitti, gittim vurdum." dedi. Sağlık raporu alındıktan sonra şahıs tekrar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer yandan H.Ş.nin 2 ay önce de kimliği belirsiz kişi yada kişilerce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Oğuz Bektaş

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