Husumetlisinin kardeşini silahla vuran avukat: 9 aydır tutukluyum tahliyemi istiyorum

Olay, 4 Aralık 2021 tarihinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, avukat D.K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşarak tartıştı.

Tartışmanın büyümesi neticesinde D.K., belindeki silahı çıkararak önce Enes A.'nın kolundan yaraladı, ardından silahın kabzasıyla başına vurdu. Enes A. tedavi altına alınırken, gözaltına alınan D.K. ise tutuklandı.

"Asla öldürme ve yaralama kastım yoktu. 9 aydır tutukluyum tahliyemi istiyorum"

Sanık D.K.'nın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık D.K. katıldı. Savunması için söz hakkı verilen D.K., "Asla öldürme ve yaralama kastım yoktu. 9 aydır tutukluyum tahliyemi istiyorum. Silahın kabzasıyla şahsa vurduğun esnada silah patladı ve olay gerçekleşti. Dosyada tüm delillerin toplandığı kanaatindeyim, tahliye istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Fehime Kartal

