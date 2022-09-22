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Husumetlisinin kardeşini silahla vuran avukata 10 yıl hapis

Husumetlisinin kardeşini silahla vuran avukata 10 yıl hapis
Husumetlisinin kardeşini silahla vuran avukata 10 yıl hapis

Kocaeli'de husumetlisinin kardeşini tabancayla vurarak yaralayan avukat savunmasında, "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Aramızda bir metre mesafe vardı. Şahsı öldürmek isteseydim iki kaşının ortasından vururdum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs ve silah bulundurma" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 4 Aralık 2021 tarihinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Avukat Deniz K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesi neticesinde Deniz K., belindeki silahı çıkararak önce Enes A.'nın kolundan yaraladı, ardından silahın kabzasıyla başına vurmaya başladı. Enes A. hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan Deniz K. ise tutuklandı.

Fehime Kartal
 

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