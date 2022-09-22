Husumetlisinin kardeşini silahla vuran avukata 10 yıl hapis

Olay, 4 Aralık 2021 tarihinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Avukat Deniz K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesi neticesinde Deniz K., belindeki silahı çıkararak önce Enes A.'nın kolundan yaraladı, ardından silahın kabzasıyla başına vurmaya başladı. Enes A. hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan Deniz K. ise tutuklandı.
Fehime Kartal
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