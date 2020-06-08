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Huzur ortamı sağlandı arıcılar Kel Mehmet Dağlarına koştu

Huzur ortamı sağlandı arıcılar Kel Mehmet Dağlarına koştu
Huzur ortamı sağlandı arıcılar Kel Mehmet Dağlarına koştu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde arıcılar, huzur ortamının sağlanması ile birlikte Kel Mehmet Dağlarına koştu. Daha önce terörün kol gezdiği dağlarda arıcılık yapan üreticiler, huzurun tadını çıkarıyor.

Huzur ortamı sağlandı arıcılar Kel Mehmet Dağlarına koştu - Tıkla İzle

Bir dönem teröristlerin kol gezdiği Kel Mehmet Dağları, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzura kavuştu. Dağların güvenli hale getirilmesini fırsat bilen arıcılar, yaylalara akın etti. Uludere bölgesinde yaylalara giden arı yetiştiricileri, 'gezgin arıcılığı' güvenli ortamında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kel Mehmet Dağlarına arıcılık yapan Adil Babat, huzur ortamının sağlanması ile birlikte arılarını Kel Mehmet Dağlarına getirdiklerini söyledi. Babat, "15 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Huzur ortamının sağlanmasıyla arılarımızı Kel Mehmet Dağlarına getirdik. Bu dağlar Uludere'nin en yüksek rakımlı dağıdır. Bitki çeşitliliği çok fazladır. Bal verimi az ama bal kalitesi çok yüksektir. Bölgemizde huzur ortamının sağlanmasıyla her yere gidebiliyoruz. Biz arıcılar ve çiftçiler olarak çok mutluyuz" dedi.

Ayhan Babat

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