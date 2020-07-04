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Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı

Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı
Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde huzur ve güven sırasında polisi gören sürücüler maskeye sarıldı. Uygulamada ilçede 110 görevli polis ve bekçi görev alırken 408 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak çocuklara oyuncak hediye etti.

Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı - Tıkla İzle

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen huzur ve güven uygulamasında polis ekipleri ilçe genelinde araçları aradı, kimlik sorguladı maske takmayanları ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Uygulamada polis ekiplerini gören sürücüler maske takma yarışına girerken ekipler toplum sağlığı için sürücüleri maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyardı.

Uygulamaya katılan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak araç içinde seyahat eden çocuklara maske takmak ve trafik kurallarına uymayan ebeveynlerini uyarma sözü alarak oyuncak hediye etti. Kozan'ın merkezinde bir çok noktada gerçekleşen uygulamada 408 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 85 araç, 29 işyeri parkta denetim gerçekleşti.

Beril Solmuşgül

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