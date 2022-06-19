Huzurevi sakinlerine babalar günü kutlaması

Huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenen Başkan Bahadır, kurumda kalan yaşlılar ile tek tek ilgilendi. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayan Başkan Bahadır, “Ne kadar güzel bir şey bir baba olabilmek, bir evlat yetiştirmek. Rızkını sağlamak için uğraşmak, onun sağlığı, geleceği için uğraşmak çok önemli. Tabii ki rahmetli olan babalarımız da var. Onlara da Rabbimden rahmet diliyorum. Buradaki arkadaşlarımızda komşularımızla beraber bir yemek yiyelim, hoş bir sohbet edelim, ufak tefek hediyelerimizi size takdim etmek istedik. Herkesin Bahçelievler'de mutlu sağlıklı yaşayabilmesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Büyüklerimin ellerinden, arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Babalar Günü kutlamasında Bahçelievler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu şarkılarıyla huzurevi sakinlerine keyifli anlar yaşattı. Programa katılan Bahçelievler genç fahri başkan danışmanları huzurevi sakinlerinin şarkılarına eşlik ettik, onlarla sohbet etme imkânı buldu. Huzurevi sakinlerinden ressam Özcan Çelen, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ı resmettiği tabloyu Başkan Bahadır'a hediye etti. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.

Etkinlikte güzel vakit geçirdiğini belirten Nurullah Erdoğan, “Bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Etkinlik güzel çocuklar eğleniyor. Bizde çocuklarla eğleniyoruz” dedi.

Etkinliğe iki çocuğuyla katılan Mustafa Güler, “Tüm babaların gününü kutluyorum güzel etkinlik. Oğlumla eğleniyoruz. Belediyemiz çalışıyor. Bütün etkinliklere gelmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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