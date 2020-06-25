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Huzurevinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişi hastanelik oldu

Huzurevinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişi hastanelik oldu
Huzurevinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişi hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan huzurevinde kalan 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli'de bulunan huzurevi sakinlerinde, mide bulantısı şikayeti ve halsizlik şikayetleri başlayınca görevliler sağlık ekiplerine haber verdi. Huzurevi sakinleri sağlık ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan huzurevi sakinlerinden 9 kişi önlem amacıyla müşahede altına alındı. Huzurevi sakinlerinin bir gün önce yedikleri yemekten şikayetçi oldukları öğrenilirken, müşahede altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Vedat Kılıç
 

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