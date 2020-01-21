Huzurevlerinde yer kalmadı

Yıldırım, sunumunda huzurevleri ve doluluk oranlarını anlattı. Yıldırım “Biz 60 yaşı, yaşlı olarak kabul ediyoruz. Eğer hiçbir geliri yoksa ücretsiz bakım hizmeti veriyoruz. Maaşı var ise belli bir ücret alıyoruz. Şu an bir yaşlımız huzurevinde kalmak isterse mutlaka ona uygun bir yer buluruz. Ancak İstanbul, Ankara gibi büyük illerimiz dolu. Sıra bekleyenler var. Buradaki kişileri, çevre şehirlerdeki yerlere yerleştirebiliyoruz. Maalesef insanlar da il dışına gitmek istemiyor. Bazen özel huzurevlerinden hizmet satın alıyoruz, bu ücretler de çok yüksek. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinde bir yaşlının bize maliyeti 5 bin 500 lira, engellinin ise 7 bin 657 lira. Tabii biz bu masrafları önemsemiyoruz” diye konuştu. Daire Başkanı, ayrıca yaşlılarda kötü beslenmenin temel bir problem olduğunu vurgulayarak “Özellikle engelli merkezlerimizde hareket kısıtlılığı sebebiyle obeziteyle karşılaşıyoruz” dedi.

​Türkiye Gazetesi