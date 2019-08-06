I. çeyrek turizm istatistikleri açıklandı

Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 932 bin kişi seyahate çıktı



Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 932 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre \%9 azalarak 14 milyon 94 bin seyahat olarak gerçekleşti.



Seyahate çıkanlar, ortalama 496 TL harcadı



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 107 milyon 634 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,6 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 496 TL oldu.



Seyahate çıkanlar, 6 milyar 984 milyon 25 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre \%10,8 artarak 6 milyar 984 milyon 25 bin TL olarak gerçekleşti.



Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların \%96'sını 6 milyar 702 milyon 271 bin TL ile kişisel harcamalar, \%4'ünü ise 281 milyon 754 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler \%67 ile ilk sırada yer aldı



Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada \%17,9 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile \%6,6 ile "sağlık" yer aldı.



Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 83 milyon 989 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 10 milyon 987 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 945 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.