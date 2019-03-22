“IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin ev sahipliği yaptığı IAAF çocuk atletizmine; 72 kursiyer, eğlenceli çocuk atletizmi oyunlarına 80'i ilkokul, 30'u da Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencileri olmak üzere toplam 110 öğrenci katıldı.

Projenin ilk gün açılışını gerçekleştiren IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF'ın 196 ülkede uygulanan bu projesinin kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde organize ediliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

110 çocuğa, 72 kursiyer tarafından atletizm oyunları gerçekleştirildi

Düzenlenen etkinlik kapsamında, IAAF Çocuk Atletizmi Eğitici grup üyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Atletizm Antrenörü Mehmet Serkan Aydın tarafından “Y” Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş”, “Çocuklarda Antrenmana Geçişte Fizyolojik Farklılıklar ve Uyum”, “Çocuk Atletizmi Programı ve Uygulama Modelleri” dersleri verildi. Eğlenceli atletizm oyunlarına katılan 110 çocuğa, proje kapsamında seminere katılan 72 kursiyer tarafından teorik ders verildi.

“Fair-Play” Dersi Gazeteci Usta Yorumcu Haldun Domaç tarafından verildi

Proje kapsamında, Öğretim Görevlisi ve Karar Grubu Üyesi, Aspor TV Yorumcusu Gazeteci Haldun Domaç tarafından “Fair-Play” dersi verilirken, Psikolojik Danışman Gözde Erdem tarafından ise “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” dersi verildi.

Unutulmayan spor insanları ile ilgili video gösterimi yapıldı

Çocuk atletizmi konusunda birçok teorik ve uygulamalı drillerin gösterildiği kursun son oturumunda, KKTC ve Türkiye de bir çok başarılara imza atmış, milli ve rekortmen sporcular ile spor insanları hatırlatıldı.

"Eskimeyen Değerler" başlığı altında, Kıbrıs Türk Futbolu'nun unutulmaz ve efsane isimlerinden Mete Adanır hakkında "Son Deplasman" adı altında hazırlanan kısa filmin sunumu yapıldı.

"Eskimeyen Değerlerimiz" sloganıyla eski milli atletler İsmail Akçay, Berk Tuna, eski milli futbolcu Mete Adanır adına Eralp Adanır ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Figen Yaman Lesinger'e, kursun düzenlenmesine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Figen Yaman Lesinger, Yakın Doğu Üniversitesinin ev sahipliğini üstlendiği bu organizasyonun uygulamaya geçilmesinde emeği olan ve her türlü ihtiyacın karşılanmasını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel'e teşekkürlerini iletti.

İşbirliği temennisinde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Atletizim Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi koordinatörü Necdet Ayaz da yaptığı kapanış konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi gibi büyük bir eğitim kurumunda ağırlanmaktan duydukları sonsuz memnuniyeti dile getirdi. Ayaz, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gibi spora yön veren ve geleceğin spor adamlarını yetiştiren bir fakülteyle işbirliği içerisinde atletizm branşında daha bir çok kurs düzenlemek istediklerinin altını çizdi.

IAAF Çocuk Atletizmi, kursiyerlere katılım sertifikalarının verilmesi ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.