İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ian Kasırgası Florida'yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

Ian Kasırgası Florida'yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi
Ian Kasırgası Florida'yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

Geçtiğimiz günlerde Küba’da etkili olan ve tüm ülkede elektrik kesintisine yol açan Ian Kasırgası kategori 4 seviyesinde ABD’nin Florida eyaletini vurdu. Kasırga öncesi Florida’da 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi.

Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi - Tıkla İzle

aklaşan Ian Kasırgası nedeniyle bu sabah Florida'da yaşayan 2 milyon 500 bin vatandaşın tahliyesi emredildi. Florida Valisi Ron DeSantis yaptığı açıklamada “Güçlü bir fırtına bekliyoruz, çok fazla yağış olacak” sözleriyle vatandaşları uyararak, kasırga ile mücadele için 42 bin asker, 7 bin ulusal muhafız, 179 hava aracı ve çok sayıda su üstü aracın hazır olduğunu bildirdi. Florida eyaletinde kasırga nedeniyle şimdiden 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kasırga nedeniyle batan göçmen teknesindeki 23 kişi kayıp

ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu teknenin Florida açıklarında battığı aktarılarak, 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp 23 kişi için arama-kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi. ABD Sınır Devriyesinde görevli Ajan Walter Slosar yaptığı açıklamada, teknede bulunan 4 Kübalı göçmenin kötü hava koşulları nedeniyle teknelerinin batmasının ardından kıyıya yüzerek geldiğini belirtti. Kübalı göçmenlerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Saim Sevinç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.