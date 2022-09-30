Ian Kasırgası Güney Carolina'ya doğru ilerliyor

ABD'nin Florida eyaletinde büyük yıkıma neden olan Ian Kasırgası, Güney Carolina'ya doğru yöneldi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yaptığı açıklamada, Florida sahili boyunca etkisini yitiren Ian Kasırgası'nın dün öğleden sonra Atlantik Okyanusu boyunca yeniden güçlendiğini ve Güney Carolina'ya doğru ilerlediğini kaydetti. Kasırganın Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentini bugün öğleden sonra vurması beklenirken, rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, Güney Carolina'nın yanı sıra Kuzey Carolina ve Georgia'da etkili olması beklenen kasırga nedeniyle vatandaşları sel, toprak kayması ve hortuma karşı uyardı. Charleston kentinin özellikle risk altında olduğunu belirten yetkililer, Kasım 2020'de hazırlanan raporda Charleston'daki evlerin yüzde 90'nın fırtına ve sele karşı savunmasız olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.