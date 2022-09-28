İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ian Kasırgası nedeniyle Florida açıklarında göçmen teknesi battı: 23 kayıp

Ian Kasırgası nedeniyle Florida açıklarında göçmen teknesi battı: 23 kayıp
Ian Kasırgası nedeniyle Florida açıklarında göçmen teknesi battı: 23 kayıp

Küba’nın ardından ABD’nin Florida eyaletini etkisi altına alan Ian Kasırgası nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu tekne Florida açıklarında battı. ABD Sınır Devriyesi, 23 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Ian Kasırgası nedeniyle Florida açıklarında göçmen teknesi battı: 23 kayıp - Tıkla İzle

Ian Kasırgası, Küba'nın ardından ABD'nin Florida eyaletini etkisi altına aldı. ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu teknenin Florida açıklarında battığı aktarılarak, 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp 23 kişi için arama-kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.