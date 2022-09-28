Ian Kasırgası nedeniyle Florida açıklarında göçmen teknesi battı: 23 kayıp

Ian Kasırgası, Küba'nın ardından ABD'nin Florida eyaletini etkisi altına aldı. ABD Sınır Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle içerisinde Kübalı göçmenlerin bulunduğu teknenin Florida açıklarında battığı aktarılarak, 23 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp 23 kişi için arama-kurtarma operasyonu başlattığı ifade edildi.

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