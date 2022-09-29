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Ian Kasırgası'nın Florida'da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı

Ian Kasırgası'nın Florida'da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı
Ian Kasırgası'nın Florida'da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı

ABD’nin Florida eyaletini dün vuran Ian Kasırgası’nın ardından bölgede meydana gelen tahribat gün yüzüne çıktı. Yetkililer, şu ana kadar en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, can kaybının artması bekleniyor.

Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı - Tıkla İzle

ABD'nin Florida eyaletini dün akşam saatlerinde kategori 4 seviyesinde vuran Ian Kasırgası, ülkede büyük yıkıma yol açtı. ABD tarihinde görülen en güçlü 5'inci kasırga olan Ian'ın Florida'yı terk etmesinin ardından tahribat gün yüzüne çıktı. Çok sayıda yol, köprü ve binada ağır hasar oluştuğu görüldü. Florida Acil Durum Yönetimi yaptığı açıklamada, bölgede yürütülen çalışmalar sırasında şimdiye kadar en az 500 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Saim Sevinç
 

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