İAÜ İletişim Ödülleri'nde ünlüler geçidi

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen “İAÜ İletişim Ödülleri'nde 39 bin öğrencinin resmi katılımıyla düzenlenen oylama neticesinde, yılın en iyileri belli oldu. Kültür, sanat, medya ve internet gibi 34 farklı dal ve 4 büyük onur ödülünün sahiplerini bulduğu tören, ünlüler geçidine sahne oldu.

“Üniversiteler medya ile ortak amaca hizmet ediyor”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, konuşmasında medyanın eğitim, bilgi verme, kültürel değerlerin korunması, denetim eleştiri ve kamuoyu oluşturma gibi etkin fonksiyonlarına dikkat çekti. Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmenin yanında toplumun kültürel değerlerini koruyan, manevi mirasını yaşatan ve geleceğe şekil veren eğitim, kültür ve araştırma yuvaları olduğunu ifade eden Prof. Dr. İzmirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üniversitelerin özgür düşünen bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini düşündüğümüzde bu yönüyle medya sektörüyle aynı ve ortak amaçlara hizmet ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Kültürel değerlerin ve manevi mirasın korunması, toplumsal hayatın şekillenmesi gibi alanlarda medyanın etkinliği ve gücü üniversitelerin önüne geçmiş durumda. Ayrıca toplumun önderleri arasında yer alan sanatçıların, medya mensuplarının yönlendirme gücü oldukça fazladır. Bunun için medya çok önemli. Bu bağlamda öğrencilerimizi ödül alan isimleri belirlemedeki titizlikleri nedeniyle kutluyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından ödüller sahiplerini buldu. AKEV Onur Ödülü'nün sahipleri usta tiyatroculardan Nevra Serezli, Engin Çağlar, Göksel Kortay ve Haldun Dormen oldu.

AKEV Onur Ödülü'nü alan Nevra Serezli, tören öncesi İhlas Haber Ajansı'na yapmış olduğu konuşmasında, “Üniversite öğrencilerinin böyle bir seçim yapması gurur verici. Onur ödülüyle bir tek şeye değil, yapılan bütün işler takdir görmüş demektir. Gençler de 50 yıllık meslek hayatım için bu ödülü bana layık görmüş. Bu çok gurur verici” dedi.

Yılın En İyi Kadın Komedi Tiyatro Sanatçısı ödülüne layık görülen Yasemin Yalçın, “Çok heyecanlı bir gün oldu. Tiyatroya bir süredir ara verdim ve geçlerin beni böylesi bir ödülle karşılamaları çok hoş oldu. Gençlere çok teşekkür ediyorum. Tiyatro kendini vakfetmektir. Bu işe gönül veren gençlerin bunu bilmelerini isterim. Bu işi yapmak isteyen gençler ise hayatlarının her alanında bu mesleği ayrı tutsunlar” diye konuştu.

Buray: “Ödüller sanatçıların duyacağı en büyük gururlardan biri”

“Yılın En İyi Erkek Pop Şarkıcısı ”ödülüne layık görülen Şarkıcı Buray ise“ Biz sanatçılar olarak üretiyoruz. Ürettiklerimizin takdir görmesi mutluluk verici. Ödüller sanatçıların duyacağı en büyük gururlardan biri ve bu ödüller doğru yolda olduğumuzun bir işaretidir. Gençlerden ödül almak bizlere moral depoluyor. Şarklılarımda duygularımı anlatmaya çalışıyorum. Deneyimlerimi notaya aktarıyorum. İnsanların da bunları benimsemesi çok güzel” şeklinde konuştu.

“Yılın En İyi Filmi” ödülü Yol Arkadaşım'ın oldu

Ödülü filmin başrol oyuncularından “Şeref” rolünü canlandıran İbrahim Büyükak aldı. Büyükak ayrıca “Yılın En İyi Talk Show Programı” seçilen EYS Show'un ödülünü çekimde olduğu için törene katılamayan Eser Yenenler adına aldı. Büyükak, ödülü alırken yapmış olduğu esprili konuşmasıyla törende eğlenceli dakikalar yaşanmasını sağladı.

Törende ödül alan diğer isimler ise şöyle sıralandı; “Yılın En İyi Tv Kanalı”, TV8, “Yılın En İyi Gazetesi “,Star Gazetesi, “Yılın En İyi Program Sunucusu”, Çağla Şikel, “Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı”, Simge, “Yılın En İyi Televizyon Dizisi”, Söz, “Yılın En İyi İnternet Dizisi”, Hakan Muhafız, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı”, Tuğçe Kandemir, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcısı”, Bora Duran, “Yılın En İyi Kadın Spikeri”, Show Haber'den Ece Üner, “Yılın En İyi Erkek Spikeri”, Atv Haber'den Cem Öğretir, “Yılın En İyi Single'ı”, Gülben Ergen, “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu”, Hazal Kaya, “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu”, Tolga Sarıtaş, “Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu”, Nesrin Cevadzade, “Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu”, Görkem Sevindik, “Yılın En İyi Fantezi Arabesk Şarkıcısı”, Alişan, “Yılın En İyi Erkek Komedi Tiyatro Sanatçısı”, Veysel Diker, “Yılın En İyi Talk Show Pprogramı”, EYS Show - Eser Yenenler, “Yılın En İyi Youtuber'ı”, Reynmen, “Yılın En İyi Müzikali”, Alice, “Yılın En İyi Müzikal Kadın Oyuncusu”, Ezgi Mola, “Yılın En İyi Müzikal Erkek Oyuncusu”, Enis Arıkan, “Yılın En İyi Haber Programı”, Gece Bakışı - Fuat Kozluklu, “Yılın En İyi Televizyon Gazetecisi”, Hakan Çelik, “Yılın En İyi Gündüz Programı”, Nursel'in Konukları , “Yılın En İyi Magazin Programı”, 2. Sayfa , “Yılın En İyi Spor Programı”, Stadyum, “Yılın En İyi Aktüel Haber Programı”, Sıcak Nokta , “Yılın En İyi Eğitim Yazarı”, Ceyda Karaaslan, “Yılın En İyi Televizyon Muhabiri”, İsmail Umut Arabacı, “Yılın En İyi Radyo Kanalı”, Powertürk.

Sema Fison-Uğur Gülboy