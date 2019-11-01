İAÜ'den ABD Temsilciler Meclisine kınama!

İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu, aldığı bir kararla, geçtiğimiz gün ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen “sözde Ermeni soykırımı” karar tasarısını bir açıklamayla kınadı.

Tarihsel olaylara atıflar

ABD'nin II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine gerçekleştirdiği nükleer saldırı, Vietnam Savaşı, Afganistan ve Irak müdahaleleri gibi tarihsel olaylara atıfta bulunan açıklamada, “Kararın tam da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alınması ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da gerçekleştirdiği katliamlara ABD'nin sessiz kalması” gibi noktalara da dikkat çekildi.

Tüm topluma “kınayın” çağrısı

Açıklamada ayrıca, kararın tamamen siyasi bir yaklaşım olduğu ifade edilirken, “Bu kararın arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikalarının verdiği rahatsızlık olduğu aşikârdır” ifadeleri dikkat çekti. 1915 olaylarının siyasetin değil tarih biliminin konusu olduğu ifade edilen açıklamayla bütün basın yayın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu, kararı kınamaya davet edildi.

İşte açıklamanın tam metni

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurulduğu günden beri Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, yurt dışında, pek çok konuda kampanyalar yürütülmektedir. Bu kampanyaların en önemlisi, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu'yu paylaşma gayretleri içerisindeki büyük güçlerin, emellerini gerçekleştirmek için psikolojik savaşın bir aracı olarak, ortaya attıkları “Ermeni Soykırımı” yalanıdır. Bu yalan ülkemize karşı ön yargılı bazı ülkelerin parlamentolarında yasalaştırılmıştır.

Son olarak ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim 2019 tarihinde, 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak tanıyan tasarıyı kabul etmiştir. Bu kararın arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ve Doğu Akdeniz politikalarının verdiği rahatsızlık olduğu aşikârdır. Bir teröriste “general” sıfatını yakıştırabilen bir meclis tarafından tarihe siyaset bulaştırılarak alınmış bu karar, ülkemiz nezdinde hiç bir anlam ifade etmeyecek ve tarihi gerçekleri asla değiştirmeyecektir.

Bu tür siyasi girişimler, 1915 Olaylarına İlişkin Ermeni iddialarını gerçeğe dönüştüremez. Unutulmamalıdır ki siyasi kararlarla tarihi olaylar yorumlanamayacağı gibi, söz konusu dönemde yaşananlar, siyasetin değil tarih biliminin konusudur.

Türk Ulusunu soykırımcı olarak göstermeye kalkışan parlamenterlere, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'de, Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta katlettikleri insanları ve Amerikan yerlilerine uyguladıkları insanlık dışı uygulamaları hatırlatmak isteriz. AGİT Minsk Grubu eş başkanlarından biri olan ABD'nin, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaptığı vahşete ses çıkartmaması da kararın siyasi olduğunun açık kanıtıdır.

Bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı gibi, ülkemiz adına bağlayıcılığı da söz konusu olmamakla birlikte dikkat çekmek istediğimiz nokta, kararın emsal teşkil edecek siyasi bir karara dönüşebileceğidir. “Türkiye artık önemli müttefik değil” savı ile alınan bu kararla, Türk Ulusunun şerefli geçmişinin lekelenmesi hedeflenmekte, geleceğinin de ipotek altına alınması amaçlanmaktadır. Bu bakımdan, Türk kamuoyunu, basın-yayın kuruluşlarını ve sivil toplum örgütlerini her ortamda tepki vermeye davet etmeyi vazife kabul ediyoruz.

Dünyayı aydınlatacak gençler yetiştirmek ülküsüyle yola çıkan bir eğitim kurumu olarak kararın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 96. yıl dönümde alınmış olmasını not ediyor, ABD Temsilciler Meclisi'nin almış olduğu bu kararı tanımıyor ve kınıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu”

