İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İban çetesi çökertildi

İban çetesi çökertildi
İban çetesi çökertildi

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradığı vatandaşları dolandıran "iban çetesi" polis operasyonuyla çökertildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye genelinde vatandaşları arayarak "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında dolandırıcılara para transferi için "hesapçı" olarak adlandırdıkları kişileri ayarlayanların olduğu ortaya çıktı.

Çete üyelerinin sosyal medyadan ilan verip hesaplarına gelecek paranın yüzde 10'u kendilerine kalacak vaadiyle adam buldukları ve diğer dolandırıcılarla irtibatlandırdıkları öne sürüldü. Şüphelilerin hesaplarına para gelen kişileri parayı çekerken silahlı koruma sağladıkları da tespit edildi.

Dolandırıcılık Masası ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelilerin telefon dolandırıcılığı yöntemiyle onlarca kişiden yaklaşık 20 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.