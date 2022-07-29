İban çetesi çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye genelinde vatandaşları arayarak "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında dolandırıcılara para transferi için "hesapçı" olarak adlandırdıkları kişileri ayarlayanların olduğu ortaya çıktı.

Çete üyelerinin sosyal medyadan ilan verip hesaplarına gelecek paranın yüzde 10'u kendilerine kalacak vaadiyle adam buldukları ve diğer dolandırıcılarla irtibatlandırdıkları öne sürüldü. Şüphelilerin hesaplarına para gelen kişileri parayı çekerken silahlı koruma sağladıkları da tespit edildi.

Dolandırıcılık Masası ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelilerin telefon dolandırıcılığı yöntemiyle onlarca kişiden yaklaşık 20 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.