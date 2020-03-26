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İBB açıkladı: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü

İBB açıkladı: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü
İBB açıkladı: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü

İBB, İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını açıkladı.

İBB açıkladı: İstanbul’da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, 3 Mart Salı gününden bugüne kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının kullanımda yüzde 83'lük düşüş kaydedildi. İstanbul'da toplu ulaşımı 3 Mart'ta 7 milyon 531 bin 386 kişi, 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925 kişi, 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 kişi kullandı. 24 Mart'ta ise kullanan yolcu sayısı 1 milyon 263 bin 729 kişi oldu. Bu rakamlar göre 3 Mart ile 24 Mart arası yolcu sayısında yüzde 83 lük düşüş olduğu görüldü.

Öte yandan İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağı belirtildi.

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