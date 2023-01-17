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İBB aracı ile uyuşturucu servisi! 2 şüpheli gözaltına alındı

İBB aracı ile uyuşturucu servisi! 2 şüpheli gözaltına alındı
İBB aracı ile uyuşturucu servisi! 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da, Büyükşehir Belediyesi'ne çalışan taşeron firmaya ait kapalı kasa kamyonete düzenlenen operasyonda, paketler halinde daralı ağırlığı 112 kilo 190 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda, belediyeye çalışan bir şirketin taşeron işçisi olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İBB aracı ile uyuşturucu servisi! 2 şüpheli gözaltına alındı - Tıkla İzle

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Başakşehir'de kamyonetle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Alınan istihbaratı değerlendiren polis, tespit edilen adrese hareket eti. Söz konusu bölgede yapılan incelemelerde, üzerine “İSKİ” ibaresi ve “İBB” logosu bulunan bir kapalı kasa kamyonetten, başka bir araca uyuşturucu kolilerinin aktarıldığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda, İBB'ye taşeron hizmet sağlayan bir şirketin çalışanı olduğu öğrenilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Her iki araçta yapılan aramalarda, 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram gelen esrar ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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