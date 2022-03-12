İBB Başkanı İmamoğlu: '4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını bugün yaşayacağız'

Dün gece son 30 yılın en soğuk derecesinin ölçüldüğünü vurgulayan İmamoğlu, "Bu gece sabaha karşı son 30 yılın Mart ayının en soğuk derecesi ölçüldü. Florya istasyonumuzda eksi -4.4 ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk hep beraber. Bu soğuk havanın özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu iletildi. Eksi 7-8 e varabilen, bunun hissedilen derecelerin de eksi 15'lere düştüğü bildirildi. Bu Sibirya soğuğu diye tarif edilen hava koşullarının şehrimize ne kadar yüksek etki gösterdiğinin bir ölçümü diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öğleden sonra başlayacak kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunan İmamoğlu, "Meteorolojinin uyarısı öğle sonrası yoğun bir kar yağışı şeklinde ki bugün diğer günlerin tamamı kadar yağış bekleniyor. Sabah belli bölgelerde kar yağışları oldu. Şu an belli bölgelerde havanın açık olması, bazı yerlerde hatta güneşin kendini göstermesi hiçbir vatandaşımızı aldatmasın. Bugün bütün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışı yaşayacağız. Bu kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak. Dolayısıyla dışarıya çıkılmaması, mecbur kalmadıkça asla araba kullanılmamasını istiyoruz. Toplu taşıma hizmetinizde. Bu bakımdan lütfen toplu taşımayı kullanmaya devam ediniz" diye konuştu.

Unkapanı Köprüsü'nde dün yaşanan açılma problemi ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "Unkapanı bağlantı derzlerinde bir açılma yaşandı. Saat 12.00'da köprü trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemede köprüde hiçbir yapısal problem yok. Bu yüzer bir köprü. Açılır kısmına müdahale edildi. Zincirlerde gerdirme işlemi uygulanarak saat 17.00 itibariyle Unkapanı köprüsü tekrar trafiğe açıldı" açıklamalarında bulundu.