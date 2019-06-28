İBB Başkanı İmamoğlu mesaiye başladı

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını almasının ardından bugün göreve başladı. Sabah saatlerinde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasına gelen İBB Başkanı İmamoğlu kameraların karşısına geçti ve basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

“Halkımızın bu sesine kulak veren bir belediye olacağız”

İlk mesai gününde İstanbul'un öncelikli sorunlarını masaya yatıracaklarını açıklayan İmamoğlu, çözüme kavuşturmaya çalıştıkları konuları göçmenler, deprem ve ulaşım olarak açıkladı. Bu konular üzerine kısa, orta ve uzun eylem planları yapacaklarını belirten İmamoğlu göçmen konusu hakkındaki düşünceleri şöyle dile getirdi:

“Her yerde dile getirdiğimiz mülteci konusu. Hızlıca bu konuda kurum içindeki mevcut ekiplerle kurum dışından katacağımız diğer arkadaşlarımızla beraber çok üst seviyede politikalar üretmek ve devletimizin ilgili birimleriyle iyi iş birlikleri yaparak İstanbul halkına ve uluslararası politika noktasında iş geliştirme ile ilgili çalışmaları başlatacağım. Bu artık sokakta sıklıkla dillendirilen ve birtakım bizi üzen olayları yaşatmaktadır. Halkımızın bu sesine kulak veren bir belediye olacağız. Elbette deprem yine bizim çok öncelikli konularımız.”

“Ulaşımla ilgili hamlelerimiz olacak”

İmamoğlu, İstanbul'da günlük yaşamı en çok etkileyen unsur olan trafiğe de çözüm yolu arayacaklarını söyledi. FSM Köprüsü'nde 27 Haziran tarihinde başlayan ve 17 Ağustos tarihinde sona erecek olan bakım onarım çalışmalarıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, alternatif ulaşım yolları için hamle yapacaklarını söyledi. Bakım onarım çalışmalarıyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığına tavsiye vereceklerini ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, “Şu ara İstanbul'da göreve geldiğimiz an itibariyle hem birinci köprü hem ikinci köprüde yapılan tamir, tadilat işlemleri dolayısıyla gerçekten yoğun bir trafik sorunu yaşanmakta. Biz bunu nasıl takviye edebiliriz, nasıl çözümleyebiliriz konusunda harekete geçireceğimiz deniz ulaşımı olsun diğer bir kaç hususla ilgili hamlelerimiz olacak. Bugünün ilk konularından birisi bu olacak. Bu çalışmayı başlatan Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığına da hem üçüncü köprü hem diğer geçişlerle ilgili de bir kısım tavsiyelerimiz olacak. Yaptığımız tüm iş ve işlemleri vatandaşımıza bildirmek, vatandaşımızla şeffaf bir bağ kurma maksatlı bir süreci harekete geçireceğiz” dedi.

Murat Horoz

