İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrası belediye başkanları açıklama yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, "Bugün bu ziyaretimizi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Türkiye'mizin depremle birlikte yaşadığı zor günlerde, milletimizin ve memleketimizin geleceği açısından 6'lı masanın stratejisinin varlığının önemli olduğunu farkındayız. Bu önemine binaen buradayız. Saygıdeğer başkanımızla duygularımızı paylaştık" diye konuştu.

ABB Başkanı Yavaş ise yaptığı açıklamada, "Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra tekrar bir araya gelinmesi arzu halkımızın arzusu. Genel başkanımıza ilettik. Değerlendirecekler" ifadelerine yer verdi. İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Görüşme yaklaşık 15 dakika görüştü.

Doğukan Gürel - Gürkan Sayın - Hakan Karaduman - Ömer Faruk Karataş

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