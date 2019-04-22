İBB Başkanı İmamoğlu yönetiminde İBB Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ilk birleşim 312 üyenin katılımıyla yapıldı. Toplantıda AK Parti'yi 176 üye, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 127 üye, İYİ Parti'yi 4 üye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni 4 üye temsil etti. Başkan İmamoğlu salona tüm üyeleri selamlayarak girdi. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açılış konuşmasının ardından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı söz aldı. Konuşmaların ardından yeni dönemin ilk oylaması yapıldı. Başkan İmamoğlu'nun sunduğu teklifte, İBB çalışanlarına yönelik 'Sosyal Denge Tazminatı' konusu oylandı. Oylama sonucu Sosyal Denge Tazminatı'nın ileri bir tarihte yeniden görüşülmesi kararı çıktı. Daha sonra meclis üyeleri tarafından Meclis 1'inci Başkanvekili, Meclis 2'nci Başkanvekili, Divan Katip Seçimi ve Encümen adayları yapılan seçimle belirlendi. Buna göre Meclis 1'inci Başkan Vekili AK Parti'den Göksel Gümüşdağ olurken, Meclis 2'nci Başkan Vekili CHP'den Ömer Faruk Kalaycı oldu. Divan Katipleri ve Encümen adayları ise AK Parti'nin sunduğu adaylar oldu.

"Hepimizin sırtında yüz binlerce vatandaşımızın yükü var"

İBB Meclisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinden sonraki en büyük meclis olduğunu dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyleyerek, “Çok özel bir günde meclisimizi topladık. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yani Türkiyemizin en büyük halk meclisinin kurulduğu günün yıl dönümü. Burası da ikinci büyük meclis. Dolayısıyla sorumluluğumuz büyük. 8'inci meclisimizi açıyoruz. Hepimizin sırtında yüz binlerce vatandaşımızın oyu var, dolayısıyla yükü var “ diye konuştu.

"39 belediye başkanı da bizim belediye başkanımızdır"

Süreç boyunca el birliği ile iş üretmenin çabasını göstermek zorunda olduklarını belirten Başkan İmamoğlu, “Tüm belediye başkanlarının yüz binlerce oy aldığını bilerek, 39 belediye başkanımıza eş değer bir saygıyı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. 39 belediye başkanı da bizim belediye başkanımızdır. Bölgesel masalar kurarak, ortak akıl ve çabayla çalışma üreterek süreci hep birlikte yöneteceğimizi ve ısrarla bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesi hususunda özel bir çaba göstereceğimi hepinizle paylaşmak istiyorum“ diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının emeğine saygı göstereceğini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Süreçte yol arkadaşlarımız var. 80 binin üzerinde insan belediye çalışanı olarak bu sürece, belediyemize hizmet etmektedir. Belediyemize hizmet eden kadını erkeği 80 binin üzerindeki insanımızın alın terine, emeğine en üst derecede saygı göstereceğimizden hiç kimse şüphe duymasın. Aynı şekilde burada çalışan insanların da şehre hizmet etme konusunda kararlı olduklarını gördükçe onlarla daha kol kola, daha omuz omuza bir yol arkadaşlığı yapacağımı duyurmak isterim“ ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin ikinci birleşimi ise 24 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Alper Suat Tutaşı

