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İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli Ankara'da yakalandı

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli Ankara'da yakalandı
İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli Ankara'da yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta üzerinden tehdit ettiği iddia edilen şahıs Ankara’da gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart Cuma günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elektronik posta adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen mesajla ilgili çalışma başlattı. Siber polisince yapılan çalışmalarda, iddia edilen şüphelinin başkent Ankara'da yaşayan T.G. olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bugün öğlen saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyerek T.G.'yi gözaltına aldı. Ankara'da yakalanan şüphelinin, İstanbul'a getirileceği bildirildi.

Sadık Kahraman



 

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