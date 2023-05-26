İBB Başkanı İmamoğlu'nun tartıştığı pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile pazar esnafı Mehmet Özdemir arasında yaşanan tartışma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Ondan sonra tutup zabıtayla karakola götürüyor. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle idarecilik, belediye başkanlığı olmaz” dedi. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden pazarcı Özdemir, “Gerçekten bizim arkamızda duruyor. Sadece benim değil. Herkesin arkasında duruyor. Takdir ediyorum ve Cumhurbaşkanımızı seviyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da esnaf ziyaretinde bir pazarcıyla tartışma yaşamıştı. Bugün Esenler'de yaptığı miting sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili İmamoğlu'nu eleştirerek, “Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Ondan sonra tutup zabıtayla karakola götürüyor. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle idarecilik, belediye başkanlığı olmaz” ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili açıklama yapan pazar esnafı Mehmet Özdemir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinden ötürü teşekkür etti.

"Ona 'PKK ile bir olanları biz pazarda istemiyoruz' dedim”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki olayı anlatan pazar esnafı Mehmet Özdemir, “Ben pazarcıyım. Ogün pazardaydım. Kendisi geldi. Ben ‘PKK buraya giremez. PKK'lılar dışarı, dışarı' diye bağırdım. ‘PKK ile bir olanları biz pazarda istemiyoruz' dedim. Kendisi yanıma gelerek ‘Sen PKK'lısın' dedi. Ben ‘PKK'lı değilim, savunmuyorum' dedim. Bana ‘Sen hainsin' dedi. ‘Ben hain falan değilim' dedim. Sonra ‘Sen pazarcı olamazsın' dedi. Ben de 60 yıllık esnaf olduğumu, pazarcı olduğumu söyledim. Israrla ‘Sen PKK'lısın' dedi. Ben her zaman için şehitlerin, gazilerin arkasında durduğumu söyledim. ‘Ben Anadolu çocuğuyum. Çankırılıyım ve istemiyorum sizi' dedim. Yanındakilere benden şikayetçi olduğunu söyledi. Kendisine ‘Ben de senden şikayetçiyim. Ömer Halisdemir çok fazla mermi yedi. Sizin hiç vicdanınız sızlamıyor mu ?' dedim. Emniyet tedbiri ile mecburen karakola gittim” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum sadece benim değil herkesin arkasında duruyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Esenler'deki mitingi sırasında söylediği sözler ile ilgili konuşan Özdemir, “Cumhurbaşkanımız gereken her şeyi söyledi zaten sağ olsun. Büyükşehir Belediyesi bunlar geldiğinden beri hiçbir iş yaptığı yok. Yapıyormuş gibi gösteriyor. Göz boyuyor. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim arkamızda duruyor. Sadece benim değil. Herkesin arkasında duruyor. Takdir ediyorum ve Cumhurbaşkanımızı seviyorum” dedi.

Mert Yıldırım

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