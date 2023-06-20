İBB çalışanı Şafak Duran'a terörden 7 yıl 6 ay hapis cezası



İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu ve bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı bulunduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı Şafak Duran'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu.

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Duran'ı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan neticeten 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şafak Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sema Demir - Begüm Şenkara



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