İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan İSPARK'ta zarar açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaparak, İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibariyle bir yılda 100 milyon zarar ettiğini söyledi. İSPARK'la ilgili İBB yönetimine sorular yönelten Göksu konuşmasında şu ifadeliri kullandı: “Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili çok sayıda arıza haberleri takip ediyorsunuz. Bir taraftan otobüsler, tramvay, metrobüs bir taraftan İstanbul Kart'la ilgili haberler, bir taraftan Hamidiye Su'yla ilgili haberler. Şimdi onlara değinmeyeceğim. Son günlerde en çok konuşulanlardan bir tanesi de, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti dönemindeki çok büyük bir proje olan İSPARK'la ilgili. İSPARK'la ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İSPARK niçin zarar eder diye AK Parti döneminde soru soruyordu. AK Parti döneminde, yani biz teslim ettiğimizde İSPARK'ın 18 milyon zararı vardı. 18 milyon zarar 2019 itibariyle CHP'ye geçtikten sonra 37 milyona çıktı. Peki bugün İSPARK'ın 2020 yılın sonu itibariyle kaç milyon zararı var? İşte kendilerinin yapmış olduğu denetim raporu burada. Bütün rakamları manipülasyonlarla değiştirmelerine rağmen yapmış oldukları en basit hesapla 66 milyon 2020 yılında zararları var. Hele hele de orada 33 milyonluk rakamlar var ki, ticari alacaklar diye faturalandırılmamış alacaklar bölümüne onu aktiflere katarak buraya düşürmüşler. Onu da eklediğimizde İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibariyle 100 milyon zararı var."



"Şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum." diye sözlerine devam eden Göksu, şunları kaydetti:

"2020 yılı yani bir yılda İSPARK'ın nasıl 100 milyon zararı olur? Sakın pandemi demeyin, çünkü pandemi zarar etmenize değil, tam tersine kar etmenize vesile oldu. İşçilerin maaşları devlet tarafından ödendi. Sigortaları devlet tarafından ödendi. Birçok insanı sadece partizanca işinden ve ekmeğinden ettiniz. Buna rağmen nasıl zarar ettiniz. Acaba zarar etmenizin sebebi şunlar mı? Örneğin İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız. Partizanca insanları yönetim kuruluna topladınız. Partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız. İSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti? İSPARK nasıl zarar eder, diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum. Bir yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar eden şirket haline getirdiniz?”