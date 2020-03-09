İBB Meclisinde hareketli dakikalar yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan toplantısı Saraçhane'de gerçekleştirildi. Meclis toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmazken, hareketli dakikalar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi. Özkoç'un geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösteren Göksu, “CHP Grup Başkan Vekili şahsın ülkemiz için büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesi veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği ve aslında tam da kendisini tanımladığı o çirkin ifadeleri bu mecliste tekrar tekrar kendisine iade ediyorum. Cumhurbaşkanımızın isim vermeden ülkemize ihanet edenlerden bahsederken kullandığı sözleri üzerine alan bu seviyesiz şahsın davranışı 'vatan haini' denildiğinde 'burada' diye ayağa kalkan psikolojinin sonucudur” dedi.

Bunun üzerine İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri, AK Partili üyelerin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik kısa sürede yatıştı.

İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba