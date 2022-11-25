İBB Meclisi'nden Kadıköy için uzun zamandır beklenen sevindirici karar

Kadıköy'ün 51 bin 750 kişilik nüfusu barındıran Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa Mahallelerinde 01.08.1997 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile 01.08.1997 ve 14.04.1999 onay tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı halihazırda yürürlükte. Nüfusun yoğunluğunun yüksek olduğu ve plan koşullarının farklılık gösterdiği bölgede 1/5000 ölçekli Revize Nazım İmar Planı İBB Meclis'inde görüşüldü. Oylamaya sunulan plan oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Meclisi'nin aldığı bu kararla söz konusu imar planlarının teknik sorunlarının giderilmesi ve eski yapı stoğunun yenilenebilmesi amaçlanıyor.

Elyesa Karatepe



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