İBB Zabıta Memuru Alımı Mülakat Sonuçları AÇIKLANDI MI? İBB ZABITA ALIMI SONUÇLARI SORGULA!

İBB 500 Zabıta Memuru Alımı Mülakat Sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava girenler her gün İBB'nin resmi sitesinden gelecek bir açıklayı bekliyor. İBB 500 zabıta memuru alımı sonuçları açıklandı mı? Herkes bu sorunun cevabını araştırıyor. Sınava giren adaylar stres ve heyecanla mülakat sonuçlarının açıklanması için gün sayıyor. 100 üzerinden değerlendirilen sözlü sınavda, 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek. 27 Ağustos 2018 ile 1 Ekim tarihleri arasında mülakatlara giren adayların kazananlar listesi ne zaman yayınlanacak?

SINAVDA ADAYLARA NASIL SORULAR SORULDU?

İBB tarafından düzenlenen zabıta alımında sözlü sınavlara katılan adaylara "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat" konularında sorular sorulmuştu.

500 kişiyi bünyesinde istihdam etmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayında kabul ettiği başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçmişti. 1 Ekim tarihine kadar devam eden sözlü sınavlarda adaylara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sorular yöneltildi. 100 üzerinden değerlendirilen sözlü sınavda, 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

İBB ZABITA ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

İBB zabıta alımı sonuçlarının mülakatların tamamlandığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde açıklanması bekleniyordu. Ancak İBB tarafından mülakat sonuçları aradan geçen günlük süre zarfında hâla açıklanmadı.

İBB mülakatların ne zaman açıklanacağıyla alakalı olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.