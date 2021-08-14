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İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada

İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada
İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada

Taksim Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 17 gün önce sopalı bıçaklı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar ile zabıta arasındaki kavganın yeni görüntülerinde, İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı görülüyor.

İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, 17 gün önce Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi.

Taraflar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı.

O kavgada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Göüntülerde, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sümer Avcı
 

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