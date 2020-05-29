İBB'den 'ışıklı makyaj aynası' şartlı araç ihalesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şirketlerinden İstanbul Ulaşım Hizmetleri 157 adet binek otomobil satın almak için ihale açtı.

Şirket, otomobiller için haziran ayında 6 ayrı ihale gerçekleştirecek. Alımı yapılacak bütün otomobiller 2020 model ve sedan türü olacak. İhale şartnamesine göre alınacak 3 binek otomobil motor hacmi, motor gücü, yakıt deposu büyüklüğü gibi üstün teknik özelliklere sahip olacak. Bunlar için ayrıca panoramik cam tavan, ışıklı makyaj aynaları olması şartı aranıyor. Her grup otomobil için ayrı teknik özellikler isteniyor. İki grubun dizel olması istenirken bir grubun benzinli olması şartı yer alıyor. İhalesi 19 Haziran'da yapılacak olan, en büyük alımda ise 80 otomobil bulunuyor. Şirketin duyurusunu yaptığı son ihale 22 Haziran'da yapılacak.