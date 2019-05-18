İBB'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel çalışmalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi bir dizi özel çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda ülkemizin ilk Atatürk heykeli ve Zübeyde Hanım büstünün temizlik ve bakım çalışması yapıldı; restore edilen Şişli'deki Atatürk Müzesi'nin ziyaret süresi Milli Mücadele'nin 100. yılında saat 23.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca şehir genelinde çeşitli üstgeçit, elektrik direkleri, billboard ve raketlerinde “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” görselleri asıldı.

Tüm İstanbul'un özel günü kutlandı

İBB şehir genelinde çeşitli üstgeçit, elektrik direkleri, billboard ve raketlerinde Milli Mücadele'nin 100. yılına özel kutlama görseli astı. İBB tüm İstanbul'un bu özel gününü; “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadeleriyle tebrik etti.

Atatürk Müzesi'nde ziyaretçi süresi uzatıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önce annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım ile birlikte kaldığı, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müze haline getirilen Şişli'deki Atatürk Müzesi (Evi), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyaret süresi gece 23.00'e kadar uzatılarak İstanbulluları bekliyor olacak.

Türkiye'nin ilk Atatürk Heykeli ve Zübeyde Hanım büstü bakım çalışmaları yapıldı

Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli ve Zübeyde Hanım büstü İBB ekiplerince 19 Mayıs öncesi hassasiyetle bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından restorasyon projelerinin onaylanmasının ardından Atatürk Anıtı, ilk günkü özgün görünümüne kavuşacak.