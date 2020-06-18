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İBB'nin Hoşdere Millet Bahçesi göletini atıl durumda bıraktı

İBB'nin Hoşdere Millet Bahçesi göletini atıl durumda bıraktı
İBB'nin Hoşdere Millet Bahçesi göletini atıl durumda bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde bulunan Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi’nin son hali yürek burktu. Havadan çekilen görüntülerde millet bahçesi göletinin boş ve atıl bir durumda olduğu görüldü.

İBB’nin Hoşdere Millet Bahçesi göletini atıl durumda bıraktı - Tıkla İzle

Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı tarafından 17 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. 142 bin metrekare alan üzerine kurulan ve sürdürülebilirlik esasıyla hayata geçirilen Hoşdere Millet Bahçesi'nin içerisinde bulunan 7 bin 400 metrekare büyüklüğündeki biyolojik göletin son hali yürek burktu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde bulunan millet bahçesinin, havadan çekilen görüntülerde ise göletinin boş ve atıl bir durumda olduğu görüldü.

“Göletin ben doğru düzgün çalıştığını görmedim, temiz de değildi”

İlk başlarda iyi olduğunu ama sonra doğru düzgün çalışmadığını söyleyen Murat Kurt, “Gölette daha önce su vardı ama ben doğru düzgün çalıştığını görmedim. Temiz de değildi zaten temiz olsa dibinin de öyle olması gerekirdi. Su boşaltıldıktan sonra baya bir çamur çıktı. İlk başlarda iyiydi ama sonra doğru düzgün çalışmadı hiç” dedi.

Sümeyye İnal - Emre Baba
 

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