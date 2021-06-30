İBB'nin iskeleye bağlı olarak müsilaj temizleyen gemileri havadan görüntülendi

İBB'nin müsilaj çalışmalarına katıldığını açıkladığı İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 isimli gemilerin Haliç'te demirlediğinin ortaya çıktı. Kamuoyunda yükselen sesler ve gemilerle ilgili çıkan haberlerin ardından İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı İBB Dökü-1 ve İBB Dökü- 2 isimli gemiler bu kez de Eyüpsultan sahiline çekildi. Eyüpsultan'da İSTAÇ tesislerine çekilen gemiler, drone ile havadan görüntülendi.

Sözkonusu gemilerin müsilaj temizliği gibi çalışmalara uygun olmadığını söyleyen Kaptan Umur Zamanoğlu, "Denizci arkadaşlarında yaptığı yorumlar üzerine Dökü gemisi sıvının temizliği için elverişli gemiler değil. Dökü gemisi eskiden İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dolgu çalışmaları vardı onlar için alınmış gemiler. Dökü gemisi çevre ile mücadelesi gemisi değil. Vidanjör fonksiyonu olan emici tekneler zaten var. Bu teknelerden alınan sular tankerlere, transfer edip daha sonra kıyı terminal ve limanlarına gidip oradan konnektörler ile karadaki bir araca çekilip İSTAÇ veya benzeri noktalara tahliye etmeleri yararlı olur. Çevre denetim tekneleri var. Çevre denetim tekneleri A noktasından B noktasına protokol veya mühendisleri taşıma tekneleridir. Emiş özellikli deniz araçları var bunlardan kaç tane var bilmiyoruz ama bunların kapasitesi arttırılarak emiş işlemi yapılabilir. Daha sonra üstü açık altı açık ya da süzgeç gibi olan deniz araçları ile değil de tankerlerle bu sevkiyatı yapıp karadan bir konektör ile verilmesi bu daha doğru olur diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.