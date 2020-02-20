İBB'nin milyonluk arazilerine alıcı çıkmadı

İBB, bütçesine kaynak sağlamak için ağırlık verdiği arsa satışına Şubat ayında da devam etti. “Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır" başlığı ile yayımlanan ilanlarla, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan 7 arsa için açılan ihale İBB Encümen Salonunda gerçekleştirildi. İhaleye birçok firma evraklarını tamamlayarak geldi. İhalede çeşitli ilçelerde bulunan 3 farklı arsanın satışı gerçekleşti.

4 araziye ise alıcı çıkmadı

Eyüpsultan Nişancı Mahallesi'nde bulunan 122 ada 32 numaralı parsel 295 bin TL'ye, Fatih Kariye Mahallesi'nde bulunan 2618 ada 29 numaralı parsel 1 milyon 350 bin TL'ye ve Kağıthane Talatpaşa Mahallesi 4431 ada 3 numaralı parsel ise 117 bin 500 TL satıldı. 4 araziye ise alıcı çıkmadı. Öte yandan 390 adet reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı ve 10 yıl süre ile işletmeye verilmesinin ihalesi de gerçekleştirildi. Yapılan teklifler sonrasında bir firma tarafından ihale 67 milyon TL'ye kabul edildi. Diğer kalan arsaların satışına ise 26 Şubat'ta devam edilecek.

İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba