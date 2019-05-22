İbn Atâullah el-İskenderî'nin Gelin Tacı adlı kitabı çıktı

Mâlikî mezhebi âlimlerinin ve Şâzilî tarîkatının büyüklerinden olan İbn Atâullah el-İskenderî'nin Gelin Tacı adlı kitabı Sufi Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İbn Atâullah el-İskenderî, Şâzeliyye tarikatının Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî ve halifesi Ebü'l-Abbas el-Mürsî'den sonra üçüncü büyük şahsiyetidir. Daha çok kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, vaaz ve sohbetleriyle tanınan İbn Atâullah'ın bu özellikleri başta el-ikemü'l-Aâiyye olmak üzere eserlerine de yansımıştır. Eserlerinde ayrıca tasavvufun en derin konularına dair bilgiler bulmak mümkündür.

Gelin Tacı, İbn Atâullah el-İskenderî Hazretlerinin en bilinen eserlerinden biridir. Uzun zamandır tercümesi beklenen bu eser, Sufi Kitap'ın Hikem-i Atâiyye Şerhi'nden sonra İbn Atâullah el-İskenderî kitaplığına eklediği ikinci kitabı olması hasebiyle önem arz ediyor. El-İskenderî Hazretleri bu eserde, tasavvufla yeni tanışan ya da tasavvuf terminolojisine âşina olduğu halde işin künhüne varmak isteyen okurlara nefsi terbiyenin püf noktalarını aktarırken bu yolda bir rehberin gerekliliğinden bahsediyor. Aynı zamanda bu yolun zorluklarını salık veriyor. Sadece Allah'a güvenin ve manevî gelişim yolundaki istikrarın önemini vurgularken asıl velilerin özelliklerini ve onlara ihtimam göstermenin önemini aktarıyor.