İbrahim Çolak: 'Olimpiyatların ertelenmesi benim adıma iyi oldu'

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak (25), geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aletinde dünya şampiyonu olarak Türkiye adına bir ilke imza atmıştı. Bu şampiyonlukla beraber Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı da kazanan İbrahim Çolak, olimpiyatlara hazırlandığı sırada geçtiğimiz ay içerisinde antrenman esnasında sakatlık yaşamıştı. 3 hafta önce Ankara'da başarılı bir ameliyat geçiren Çolak, memleketi İzmir'e döndü ve tedavi sürecine başladı. Ancak, Dünya'da yaşanan korona virüs salgını sebebiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelendiğini duyurdu. Bu karar üzerine İbrahim Çolak, İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

"Hedefimizi 2020'nin Temmuz ayına değil de 2021'in Temmuz ayına koyacağız"

İbrahim Çolak, olimpiyatların çok büyük bir organizasyon olduğunu ancak her şeyden önce sağlığın geldiğini söyledi. Çolak, olimpiyat oyunlarının ertelenmemesi halinde belki de çok daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Ben normalde 2-3 ay kadar erteleneceğini düşünüyordum ama 1 yıl ertelenmesi beni de şaşırttı. Sonrasında düşündüğümde ise en garantisinin bu şekilde olacağını anladım. Çünkü bu virüsün etkisinin 2-3 ay içerisinde geçeceği kesin değildi. Sporcular açısından da bir motivasyon düşüklüğü olmuştur. Çünkü aylardır belki de yıllardır olimpiyat oyunları için çalışıyorlar, planlarını bu şekilde yapıyorlar. Tam olimpiyat zamanında zirve yapacaklardı, bütün antrenman programları o şekildeydi. Şimdi ertelendiği için sporcular belki bir boşluğa düşebilir. Bence bu süreci daha avantajlı bir şekilde değerlendirebiliriz. Hedefimizi 2020'nin Temmuz ayına değil de 2021'in Temmuz ayına koyacağız" dedi.

"Türk sporcuların tekrar motive olup olimpiyatlara hazır olacağına inanıyorum"

Geçtiğimiz ay antrenman esnasında sağ kolundaki biceps kasının omza bağlanan tendonunu kopararak sakatlık geçiren Çolak, olimpiyatların ertelenmesinin kendisi açısından iyi olduğunu söyledi. Çolak, "Olimpiyatlar ertelenmeyecek gibi hareket ediyordum. Ertelenmeseydi bile olimpiyatlara yetişebilecektim. Her şerde bir hayır vardır derler. Sakatlığım en başta beni çok üzmüştü ama daha sonrasında motivasyonumu topladım ve olimpiyatlara odaklanmıştım. Olimpiyatlara kadar hızlı bir şekilde iyileşip performansımı toparlayabileceğime gönülden inanıyordum. Olimpiyatlara kadar olan bütün yarışmalarımı iptal etmiştim, şimdi onlar da ya iptal oldu ya da ertelendi. Olimpiyatların da ertelenmesi benim için aslında iyi oldu. Ben bunu avantaja çevirip iyi bir şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum. En azından daha sağlam ve daha kontrollü bir şekilde iyileşebilirim. Kuvvetlendirme çalışmamı da artık 1 yıl içerisine yayarak yapabilirim. Genel olarak birçok sporcunun motivasyonu düşmüştür ama ben Türk sporcularının tekrar motive olup olimpiyatlara hazır olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Salih Yılmazsoy