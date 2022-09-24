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İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'

İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nde (GSYİAD) yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Hatipoğlu, "Bizim için önemli bir 3 yıl başlıyor. Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız" dedi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da bir hotelde yapıldı. Seçimde tekrar başkan seçilen İbrahim Hatipoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Hatipoğlu, "Derneğimizin bugün yaptığımız seçimli genel kurulunda tekrar üyelerimizin teveccühü ile başkanlık görevini devam ettiriyoruz. Bizim için önemli bir 3 yıl başlıyor. Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için biz yönetim kurulu olarak hazırız'' dedi.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın
 

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